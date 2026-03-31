Rund 500 Autos zerkratzt: Polizei Hannover ermittelt Tatverdächtigen

31. März 2026

Nachdem in den vergangenen Wochen insgesamt rund 500 geparkte Autos in Hannover (Niedersachsen) zerkratzt wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 45 Jahre alte Mann stehe im Verdacht, für einen Teil der Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein, teilte die Polizeidirektion Hannover mit. Polizeikräfte führten eine sogenannte Gefährderansprache bei dem Verdächtigen durch. Dabei wurden ihm die strafrechtlichen Konsequenzen verdeutlicht. Eine Festnahme des Verdächtigen sei „aus rechtlichen Gründen“ derzeit nicht möglich, teilte die Polizei weiter mit. 

Nachdem in Hannover rund 500 Autos zerkratzt wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt, der für einen Teil der Beschädigungen verantwortlich sein soll. (Symbolbild) Angelika Warmuth/dpa

Die Ermittler:innen schließen nicht aus, dass es noch weitere, bislang unbekannte Täter:innen geben könnte, die unabhängig von dem 45-Jährigen ebenfalls Autos beschädigten. Die Polizei ist daher weiter auf der Suche nach Zeug:innen. 

Komplexe Ermittlungen

Seit Februar registrierte die Polizei vermehrt zerkratzte Fahrzeuge in nahezu allen Stadtteilen der Landeshauptstadt. Zuletzt häuften sich die Fälle: Allein zwischen dem 9. und dem 22. März seien nahezu 400 Anzeigen deswegen bei der Polizei eingegangen, teilten die Beamt:innen weiter mit. Inzwischen seien die Meldungen über solche Sachbeschädigungen an Autos rückläufig. 

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben intensive Ermittlungen auf. Da es zwischen den Schadensbildern, den betroffenen Fahrzeugmarken und der Ausführung der Taten laut den Polizeikräften keine klaren Zusammenhänge gibt, gestalteten sich die Ermittlungen komplex.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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