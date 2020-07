Rund 2.400 Menschen von Evakuierung betroffen: Gleich zwei Bomben in Schwentinental bei Kiel entschärft

Am heutigen Donnerstag werden in Schwentinental bei Kiel gleich zwei amerikanische 500-Kilo-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft. Da die Bomben auf einer erhöht und nicht bebauten Koppel liegen, ist laut Polizei ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern erforderlich. Insgesamt sind rund 2.400 Menschen von den Maßnahmen betroffen.

Straßenabsperrungen ab 13 Uhr

Anwohner*innen müssen bis 14 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Straßensperrungen werden ab 13 Uhr eingerichtet, sodass niemand mehr in das gesperrte Gebiet hineinkommt. Die Bundesstraße 76 wird von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen sein. Die Polizei bittet insbesondere Nutzer des betroffenen Kleingartengeländes, dieses für die Zeit der Entschärfung zu verlassen. Läuft alles planmäßig und ohne Komplikationen, dürften die Arbeiten am späten Nachmittag beendet sein. Betroffene Anwohner*innen sollten sich also auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten und gegebenenfalls an nötige Medikamente und auch Nahrung denken.

Notunterkunft in der Schwentinehalle – Platzangebot begrenzt

Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, ist ab 12 Uhr die Schwentinehalle (Aubrook 6, 24222 Schwentinental) als Notunterkunft geöffnet. Die Halle wird entsprechend vorbereitet, sodass Abstände zwischen den Personen eingehalten werden können. Die Stadt Schwentinental weist darauf hin, dass in der Halle Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden müssen. Da das Platzangebot in der Halle begrenzt ist, sollten sich betroffene Personen jedoch Gedanken über einen alternativen Aufenthaltsort machen.

Bürgertelefon eingerichtet

Bürger*innen, die durch Krankheit behindert oder bettlägerig sind, bittet die Stadt Schwentinental um telefonische Nachricht unter der Telefonnummer 0 43 07/811 228 (8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar). Auch bei sonstigen Rückfragen soll dieses Bürgertelefon genutzt werden.

Diese Straßen sind betroffen