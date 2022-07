Rendsburger Schwebefähre nimmt Betrieb wieder auf

Die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal in Schleswig-Holstein nimmt nach einer Unterbrechung für Wartung und Reparatur ihren Betrieb am Dienstag wieder auf. Das sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Nord-Ostsee-Kanal am Montag. Die Unterbrechung hatte länger als vorgesehen gedauert, weil bei den planmäßigen Wartungsarbeiten am 5. Juli zwei Stromschienen von einem Mobilkran beschädigt worden waren.

Die neue Fähre hatte erst Anfang März ihren regulären Dienst aufgenommen. Die alte aus dem Jahr 1913 stammende Schwebefähre war im Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen und zerstört worden.

Mit dpa