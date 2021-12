Rendsburg: 19-Jährige nach Zigarette von einem Fremden im Krankenhaus

Eine 19-jährige Frau nahm in der Nacht zu Sonntag eine selbst gedrehte Zigarette eines Fremden an, rauchte diese und landete im Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich in einem Lokal in der Rendsburger Innenstadt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Symbolbild: metaphum / adobe.stock.com

Gegen 03:00 Uhr nachts soll ein unbekannter männlicher Gast der Frau eine selbst gedrehte Zigarette angeboten haben. Die 19-Jährige nahm die Zigarette an und rauchte diese. Kurz darauf kollabierte sie und war kurzzeitig nicht ansprechbar, so die Polizei. Nach der notärztlichen Versorgung verbesserte sich ihr Zustand, dennoch musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Montag wurde sie wieder entlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Personenbeschreibung

Die 19-jährige Frau beschreibt den Mann, der ihr die Zigarette angeboten hat, wie folgt:

– ca. 170 cm groß

– ca. 25 Jahre alt

– kurze schwarze Haare

– kein Bart, keine Brille

– grauer Pullover

– helle Jeans

– südländische Erscheinung

– deutschsprachig

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Welche Inhaltsstoffe in der Zigarette zum Zusammenbruch der Frau führten, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Gegen den bislang noch Unbekannten wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04331-2080.

Erst vor zwei Wochen ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Hohn. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung, niemals Zigaretten, Tabletten oder Pillen von Fremden anzunehmen.