Reichsbürger posiert mit Sturmgewähr im Netz: Polizei durchsucht Wohnung in Bremen

Mit einem täuschend echten Sturmgewehr hat ein Mann aus Bremen auf einem Foto im Internet posiert – die Polizei hat deshalb seine Wohnung durchsucht und ihn vorübergehend festgenommen. Den Ermittlungen nach stehe der 33-Jährige der extremistischen Reichsbürgerszene nahe, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler Munition im Keller und fertigten eine Strafanzeige. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Der 33-Jährige sagte den Angaben nach, das Gewehr sei eine Nachbildung gewesen, die er längst verkauft habe. Das am vergangenen Freitag in einem sozialen Netzwerk gepostete Foto sei somit schon älter.

Die Polizei ermittelt indes weiter und prüft auch, dem Mann die Kosten für den Einsatz aufzuerlegen. Sie warnte davor, sich öffentlich mit Waffen zu zeigen, die echt erscheinen. Die Polizei müsse zur Gefahrenabwehr immer davon ausgehen, dass es echte Waffen seien und entsprechend handeln.

mit dpa