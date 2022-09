Reeperbahn Festival 2022 startet heute mit Jan Delay, Ellie Goulding und Zoe Wees

Der deutsche Musiker und Sänger Jan Delay steht beim Open-Air-Festival „Rock im Park“ auf der Bühne. Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Gleich zu Beginn des viertägigen Reeperbahn Festivals in Hamburg lassen es mehrere Musikgrößen auf der Bühne krachen. Das Club- und Branchenfestival rund um den Kiez startet heute um 18 Uhr mit der Eröffnungsshow im Stage-Operettenhaus am Spielbudenplatz. Dort werden Ellie Goulding, Zoe Wees, Jan Delay und die ukrainische Rap-Künstlerin Alyona Alyona sowie Darsteller des mehrfach ausgezeichneten US-Musicals Hamilton auftreten. Zudem ist ein musikalischer Überraschungsgast angekündigt worden.

Und natürlich wird auch geredet. So wird es Beiträge von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und US-Botschafterin Amy Gutmann geben. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf die Kultur des Landes und die Kunst im Exil nimmt zudem Natalia Klitschko, Frau des Kiewer Bürgermeisters und früheren Profiboxers Vitali Klitschko, in einem Vortrag in den Fokus.

Wichtiger Treffpunkt der Branche

Das Reeperbahn Festival gilt als wichtiger Treffpunkt für die Branche und will vor allem einen Querschnitt der aktuellen nationalen und internationalen Musikszene zeigen. Die derzeitigen Branchenentwicklungen stehen zudem im Fokus der begleitenden Fachkonferenz.

Fast 300 Acts aus 38 Nationen

Das 17. Reeperbahn Festival geht bis zum 24. September. Erwartet werden etwa 40.000 Besucher:innen, fast 300 Acts aus 38 Nationen werden mehr als 300 Konzerte geben und für die Gäste der Fachkonferenz wird es mehr als 700 Programmpunkte geben.

