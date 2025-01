Razzia gegen Schleuserbande in fünf Bundesländern

Im Kampf gegen eine Schleuserbande ist die Polizei mit etwa 400 Einsatzkräften zu Durchsuchungen in fünf Bundesländern ausgerückt. Bei der Razzia in insgesamt 15 Objekten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen seien fünf Haftbefehle vollstreckt worden, teilten die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und die Staatsanwaltschaft Hannover mit. Die Durchsuchungen laufen seit den Morgenstunden.

Hintergrund ist den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizeiinspektion Rostock im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover, das seit November 2023 geführt wird. Dabei geht es um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern auf unmenschliche und erniedrigende Weise. Konkret richten sich die Ermittlungen gegen eine Schleuserbande, die Menschen über Ungarn und Österreich nach Deutschland bringen soll.

Weitere Details blieben zunächst offen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es unter anderem auch im Raum Hannover Durchsuchungen.

SAT.1 REGIONAL/dpa