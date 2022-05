Am 13. Mai ist bundesweiter Rauchmeldertag. Und Rauchmelder sind wichtig, damit mögliche Feuer schnell entdeckt oder sogar verhindert werden können. Die kleinen Geräte können Leben retten und schlagen Alarm. Seit dem 31. Dezember 2015 sind sie in Niedersachsen in allen Schlaf- und Kinderzimmern Pflicht. Auch Flure, die als Rettungswege dienen, müssen damit ausgestattet sein. Ganz wichtig ist auch die Wartung in regelmäßigen Abständen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Rauchmelder auch funktionieren.

In diesem Jahr liegt der Fokus beim Aktionstag auf der erhöhten Brandgefahr durch Lithium-Ionen-Akkus. Die gibt es in fast jedem Haushalt, egal ob im Laptop oder auch im E-Bike. Warum geht von diesen Akkus eine so erhebliche Brandgefahr aus? Wie sollten sie daher im Haushalt gelagert werden? Und was sind eigentlich die Schwierigkeiten bei einem Akkubrand? SAT.1 REGIONAL hat mit Oliver Bock vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen gesprochen.