Rassistischer Chat: Sechs Polizisten werden in Niedersachsen entlassen

24. November 2025

Sechs Polizisten, gegen die wegen eines Chats mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten ermittelt wird, sollen noch in der Probezeit entlassen werden. Das teilte das niedersächsische Innenministerium auf Anfrage mit. Bei fünf weiteren Polizisten sei die Probezeit verlängert worden. Gegen acht Beamte wurde ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte beziehungsweise eine vorläufige Dienstenthebung ausgesprochen.

Mitglieder kannten sich von der Polizeiakademie

In dem Chat vom November 2019 sollen die Männer rassistische, die NS-Herrschaft verharmlosende sowie diskriminierende und ableistische Inhalte verbreitet haben. Als Ableismus wird die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung bezeichnet. Es laufen beamten- und dienstrechtliche Ermittlungen. Strafrechtlich sind die Äußerungen verjährt.

Insgesamt hatte der Chat 13 Mitglieder, die sich von der Polizeiakademie Niedersachsen am Standort Oldenburg kannten. Bei neun von ihnen gab es Durchsuchungen. Gegen die vier anderen ergingen keine Durchsuchungsbeschlüsse – unter anderem, weil ein Beteiligter die Prüfungen an der Akademie gar nicht erst bestanden hatte. Ein weiterer war bereits wegen eines anderen Strafverfahrens entlassen worden.

Zweiter Fall: Auswertung von Dateien dauert an

In einem zweiten Fall einer Chatgruppe mit rassistischen und diskriminierenden Bildern dauern die Ermittlungen gegen mehrere Polizistinnen und Polizisten ebenfalls an. Ende September gab es Durchsuchungen bei zwei Frauen und fünf Männern, die bei der Polizeidirektion Hannover, der Zentralen Polizeidirektion, dem Landeskriminalamt und der Polizeiakademie tätig sind. 

Auch hier kannten sich die insgesamt 24 Chat-Mitglieder laut Innenministerium von der Polizeiakademie. Dort sei die Chatgruppe vor mehr als zehn Jahren in einer Studiengruppe entstanden – zunächst, um organisatorische Fragen zu klären. Im Verlauf seien jedoch auch rassistische, die NS-Herrschaft verharmlosende sowie diskriminierende Bilder verschickt worden.

Ministerin sieht keinen strukturellen Rassismus in der Polizei

„Die Auswertungen der beschlagnahmten Dateien dauern an“, teilte das Ministerium mit. Sobald diese abgeschlossen seien, werde eine dienstrechtliche Bewertung erfolgen. Strafrechtlich sind die Inhalte verjährt.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte im September betont, dass „Menschen mit einer solchen Gesinnung in der Polizei Niedersachsen keinen Platz“ hätten. Es gebe jedoch keine Hinweise auf strukturellen Rassismus in der Landespolizei. Die mehr als 24.000 Beschäftigten arbeiteten täglich für Sicherheit und Demokratie.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

79-Jähriger an Bahnübergang in Leer ums Leben gekommen

24.11.2025 08:51 Uhr

Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht...

Kanufahrer finden männliche Leiche in Hamburger Alster

24.11.2025 08:47 Uhr

Kanufahrer haben einen grausigen Fund in der Alster in Hamburg-Hummelsbüttel gemacht. Bei ihrem Bootsausflug am Sonntag entdeckten sie einen Leichnam im Wasser und riefen den Notruf, wie...

Zahlreiche Glätteunfälle in Niedersachsen

24.11.2025 08:25 Uhr

Der erste Schnee dieses Winters hat in der Nacht zu Montag für zahlreiche Glätteunfälle gesorgt. Der Schwerpunkt der Unfälle lag dabei im Nordwesten Niedersachsens, wie die Polizeidienststellen...

Video02:16 Min.

Pony fällt in alten Gülleschacht: Feuerwehr Bleckede rettet Tier

21.11.2025 17:05 Uhr

In Walmsburg bei Bleckede an der Elbe (Niedersachsen) ist ein Pony in eine Güllegrube gefallen. Die Grube war zugewachsen. Die Feuerwehr hatte reichlich Mühe, das Tier aus...

Aktualisiert
Video02:26 Min.

SEK-Einsatz und Festnahme nach Schüssen in Lindhorst

21.11.2025 10:24 Uhr

Gegen 18:40 Uhr meldete ein Anwohner des Erfurter Wegs in der kleinen Gemeinde Lindhorst (Niedersachsen) am Donnerstagabend, dass Schüsse von einem Balkon abgegeben wurden. Als die Polizei...

Nächtliches Feuer zerstört drei Autos in Hemmingen

21.11.2025 09:02 Uhr

In Hemmingen bei Hannover (Niedersachsen) haben drei Autos gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden die hintereinander an der Straße geparkten Fahrzeuge in der Nacht komplett...

Zur Startseite