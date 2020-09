Raser-Unfall in Altona: 63-Jährige in Lebensgefahr und insgesamt 12 Autos beschädigt

Eine Autofahrerin schwebt nach einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg-Altona mit zwölf beschädigten Fahrzeugen in Lebensgefahr. Ein 19-Jähriger sei am Donnerstagabend mit einem Geländewagen deutlich zu schnell durch eine Tempo-30-Zone gefahren und habe der von rechts kommenden 63-Jährigen die Vorfahrt genommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei die 63 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik, wo die Verletzungen dem Polizeisprecher zufolge als lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden durch den Aufprall in mehrere parkende Autos geschleudert. Insgesamt wurden dabei zehn weitere Wagen teils stark beschädigt. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt und lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab.

dpa