„Querdenken“: Rund 450 Menschen demonstrieren in Hannover gegen Corona-Maßnahmen

Rund 450 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in Hannover gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Veranstalter war der Hals-Nasen-Ohrenarzt Bodo Schiffmann, der gemeinsam mit Gleichgesinnten in einem Bus durch verschiedene Städte fährt, um seine Sicht auf die Corona-Pandemie darzulegen. Viele der Demonstrant:innen trugen keine Maske und hielten sich nicht an den vorgeschriebenen Mindestabstand. „Wir haben einige Verstöße festgestellt und versucht, sie konsequent zu ahnden“, sagte ein Polizeisprecher am Einsatzort. Mehrfach überprüfte die Polizei Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht und wies Menschen an, mehr Abstand zu halten.

Gegendemo: „Für Gesundheitsschutz und gegen Pandemieleugnung“

Rund 90 weitere Frauen und Männer versammelten sich auf dem gleichen Platz zu einer Gegendemonstration unter dem Motto „Für Gesundheitsschutz und gegen Pandemieleugnung“. Die Teilnehmer trugen Masken und hielten sich an die Abstandsregeln.

Um die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu reduzieren, gelten im November strikte Kontaktbeschränkungen. Gastronomiebetriebe sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen. Bundesweit gibt es immer wieder Demonstrationen gegen die Maßnahmen – vor allem von der sogenannten „Querdenken“-Bewegung.

Mit dpa