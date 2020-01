Prozessbeginn: Verabredung zu Brandanschlägen am G20-Jahrestag

Zwei Männer und eine Frau sollen für den zweiten Jahrestag der Proteste zum G20-Gipfel im Sommer 2019 mehrere Brandanschläge in Hamburg geplant haben. An vier Orten sollte es möglichst gleichzeitig brennen. Bevor sie jedoch unter anderem beim Wohnhaus der Hamburger Senatorin für Stadtentwicklung, Dorothee Stapelfeldt (SPD), zur Tat schreiten konnten, wurden die drei in einem Park in Eimsbüttel von zivilen Polizisten festgenommen. Dabei wurden vier mit Benzin gefüllte Plastikflaschen, Feuerzeuge, Handschuhe, schwarze Wechselkleidung bei dem Trio gefunden. Am Dienstagabend hat es eine angemeldete Protestkundgebungen im Karoviertel für die Angeklagten gegeben. Ca. 400 Menschen sind gekommen, um sich mit dem Trio zu solidarisieren.

Rund 400 Menschen demonstrieren ihre Solidarität mit den Drei von der #Parkbank. Morgen startet der Prozess pic.twitter.com/iE9MYWIczi — KatharinaSchipkowski (@Kat_Schipkowski) January 7, 2020

Heute um 13.00 Uhr beginnt vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen die drei Angeklagten. Die zwei Männer und eine Frau, die in den Medien auch als „die Drei von der Parkbank“ bezeichnet werden, müssen sich unter anderem wegen gemeinschaftlicher Verabredung zu schwerer Brandstiftung verantworten.

Vorhaben mit versuchter schwerer Bandstiftung vergleichbar

Der Strafrahmen dafür reicht von drei Monaten bis zu elf Jahren und drei Monaten Haft, wie ein Gerichtssprecher sagte. Es ist damit der gleiche wie bei einer versuchten schweren Brandstiftung. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass durch das Verabreden einer gemeinsamen Straftat die Sache eine Eigendynamik bekommen kann und die Tat damit sehr viel wahrscheinlicher wird.

Die Angeklagten hatten der Staatsanwaltschaft zufolge das Haus der Senatorin, ein Immobilienmaklerbüro sowie Büro und Auto eines Bauunternehmers als Ziele anvisiert.

dpa