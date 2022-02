Prozess um Reiterhof-Mord: Freispruch für 42-Jährigen am Landgericht Itzehoe

Im Prozess um den Mord auf einem Reiterhof in Quickborn (Schleswig-Holstein) ist der Angeklagte nach fast einjähriger Verhandlungsdauer freigesprochen worden. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe sah es nicht als erwiesen an, dass der 42-jährige Deutsche seinen 44 Jahre alten Geschäftspartner, der in zahlreiche kriminelle Machenschaften verstrickt war, am 29. Juni 2020 mit zwei Schüssen in den Hinterkopf getötet hat. Das Urteil vom Montagabend ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Revision einzulegen.

Staatsanwaltschaft hatte für lebenslange Freiheitsstrafe plädiert

Mit dem Freispruch folgte das Gericht dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft sah den Beschuldigten aufgrund der Indizien als überführt an und hatte für eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten war bereits am 4. Februar aufgehoben worden, weil die Kammer keinen dringenden Tatverdacht mehr gesehen hatte. Der 42-Jährige hatte die Tat seit Prozessbeginn im März 2021 bestritten. Direkte Beweise oder Augenzeugen der Vorgänge auf dem Quickborner Eulenhof gibt es nicht.

Alternativszenarien und -täter nicht auszuschließen

Einer der zentralen Punkte in der Verhandlung war der angenommene Todeszeitpunkt. Nach Aussage eines Rechtsmediziners hätte das Opfer zu einer Zeit noch gelebt haben können, zu der der Angeklagte definitiv nicht mehr auf dem Reiterhof war. Da das Gericht zudem davon überzeugt war, dass das Opfer, nachdem der Angeklagte den Reiterhof verlassen hatte, noch verabredet war, könnten Alternativszenarien und -täter nicht ausgeschlossen werden.

Tatwaffe ist verschwunden

Die Waffe, mit der der 44-Jährige erschossen wurde, ist nie aufgetaucht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Beschuldigte zwei Tage vor den Geschehnissen eine Waffe ausgeliehen und später zurückgegeben hatte. Es sei aber unwahrscheinlich, dass ein Täter eine geliehene Waffe nach der Tat zurückgibt.

Mit dpa