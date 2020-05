Prozess gegen Witwe von IS-Terrorist Denis Cuspert beginnt in Hamburg

Die Witwe des Berliner Gangsterrappers und späteren IS-Mitglieds Denis Cuspert alias Deso Dogg kommt am Montag in Hamburg vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft der 35 Jahre alten Deutsch-Tunesierin Omaima A. Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Sie soll Anfang 2015 mit drei kleinen Kindern ihrem Mann nach Syrien gefolgt sein und sich dort dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Die gebürtige Hamburgerin wird ferner des Menschenhandels und eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit beschuldigt, weil sie eine 13-jährige Jesidin zeitweise als Sklavin in ihrem Haushalt gehalten haben soll.

Nach dem Tod ihres ersten Mannes im Frühjahr 2015 habe sie dessen Freund Cuspert geheiratet. Der Ex-Rapper hatte sich 2014 dem IS angeschlossen. Nach Streitigkeiten mit Cuspert kehrte Omaima A. im August 2016 nach Deutschland zurück und brachte ihr viertes Kind in Hamburg zur Welt. Cuspert wurde Medienberichten zufolge im Januar 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet. Am 9. September vergangenen Jahres war Omaima A. in Hamburg festgenommen worden.

Mitteilung des Gerichts vom 22.4.20

Mitteilung der Bundesanwaltschaft vom 16.3.20 zur Anklage

Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 17.10.19 über eine Haftbeschwerde

