Prozess gegen Rapper Gzuz wird in Hamburg fortgesetzt

Eine Woche nach dem Auftakt wird der Prozess gegen Rapper Gzuz von der 187 Strassenbande am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht Hamburg fortgesetzt. Der 31-Jährige muss sich wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Drogenbesitzes und Körperverletzung verantworten.

Schon zu Beginn des Prozesses stellte der Anwalt von Gzuz einen Befangenheitsantrag gegen den Richter.

Bei einer Hausdurchsuchung im April 2018 wurden in der Hamburger Wohnung von Gzuz Marihuana, Crystal Meth und Böller gefunden. An Silvester 2018 soll er außerdem mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert haben, obwohl ihm seit August 2018 das Führen von Waffen aller Art untersagt ist. Auch in seiner Wohnung in Halstenbek (Kreis Pinneberg) fanden Beamte eine Schreckschusspistole und Munition.

Im Februar 2020 soll er außerdem versucht haben, eine Sauerstoffflasche aus einem unverschlossenen Rettungsfahrzeug zu stehlen. Im März soll Gzuz auf der Reeperbahn einer Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

VIDEO: Prozessauftakt gegen GZUZ am 23. Juni 2020