Prozess gegen KZ Stutthof-Wachmann: Nebenkläger setzen Plädoyers fort

Im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof wollen am Dienstag (11.00 Uhr) weitere Vertreter der Nebenkläger ihre Plädoyers halten. Am Dienstag vergangener Woche hatten bereits vier der 17 Anwälte plädiert und ein Urteil mit Signalwirkung gefordert. An dem Verfahren gegen den 93 Jahre alten Angeklagten sind rund 40 Nebenkläger beteiligt, darunter Überlebende des Konzentrationslagers bei Danzig und Hinterbliebene von KZ-Opfern.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag vergangener Woche beantragt, den Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren Haft zu verurteilen. Die gesamte Wachmannschaft des Konzentrationslagers sei als eine Bande von Mördern und Verbrechern anzusehen, sagte Staatsanwalt Lars Mahnke. Der Beschuldigte habe in Stutthof als SS-Mann mit einem Gewehr auf dem Wachturm gestanden.

Der 93-Jährige hatte zum Auftakt des Verfahrens im Oktober vergangenen Jahres eingeräumt, dass er vom 9. August 1944 bis zum 26. April 1945 Wachmann in dem Konzentrationslager war. Weil er damals erst 17 bis 18 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt.

