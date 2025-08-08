Prozess gegen Christina Block: Gericht stimmt Verteidigerwechsel zu

08. August 2025
Christina Block hat im Prozess um die mehrtägige Entführung ihrer Kinder nun offiziell einen neuen Pflichtverteidiger. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Im Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block (52) hat das Landgericht einem Wechsel in der Verteidigung zugestimmt. Im allseitigen Einverständnis habe die Vorsitzende Richterin der Strafkammer die Bestellung von Rechtsanwalt Otmar Kury als Pflichtverteidiger aufgehoben und der Angeklagten Rechtsanwalt Ingo Bott als neuen Pflichtverteidiger beigeordnet, teilte eine Gerichtssprecherin mit. 

Christina Block, Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House“, Eugen Block, steht wegen Kindesentführung vor Gericht. Sie soll eine Rückholaktion ihrer beiden jüngsten Kinder von ihrem in Dänemark lebenden Ex-Mann in Auftrag gegeben haben. Das Gericht bestellt einen Pflichtverteidiger, um über die gesamte Dauer des Verfahrens sicherzustellen, dass ein Angeklagter anwaltlich vertreten wird. 

Kury hatte Block seit Beginn der Ermittlungen Anfang 2024 verteidigt. Block hatte am Mittwoch Kury für seinen Einsatz gedankt. In einer Erklärung von ihr, die Bott verbreitete, hieß es weiter: „Seit einiger Zeit habe ich allerdings festgestellt, dass unsere beiden Welten sehr unterschiedlich sind. Mir ist daran gelegen, als der Mensch gesehen und gehört zu werden, der ich tatsächlich bin. Die fachkundige und hochprofessionelle Kompetenz von Herrn Kury stelle ich dabei nicht infrage.“

Prozess geht mit Befragung von Christina Block weiter

Laut Anklage soll Block zusammen mit einem 63-jährigen Deutschen den Auftrag erteilt haben, ihre beiden Kinder der Obhut des ebenfalls sorgeberechtigten Vaters zu entziehen. Den Angaben zufolge waren die damals 10 und 13 Jahre alten Kinder in der Silvesternacht 2023/24 von mehreren Männern gewaltsam ihrem Vater in Dänemark entrissen und nach Deutschland gebracht worden. 

In Deutschland blieben der Junge und das Mädchen wenige Tage bei der Mutter. Das Hanseatische Oberlandesgericht entschied aufgrund eines Eilantrags des Vaters, dass ihm die Kinder zurückgegeben werden müssen. Es gibt fünf weitere Angeklagte in dem Verfahren um die Entführungsaktion.

Am dritten Verhandlungstag am 25. Juli hatte Block in einer mehrstündigen Aussage die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Prozess soll am 15. August fortgesetzt werden. Dann will Block Fragen des Gerichts beantworten.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video02:34 Min.

DLRG-Zwischenbericht: Weniger Badetote als im Vorjahreszeitraum – auch wegen regenreichem Juli

07.08.2025 17:13 Uhr

Am Donnerstag hat die DLRG in Travemünde (Schleswig-Holstein) ihre Zwischenbilanz zur Badesaison 2025 vorgestellt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Badeunfällen...

Video02:03 Min.

50 Jahre SEK in Niedersachsen: Seltener Einblick in die Arbeit des Spezialeinsatzkommandos

07.08.2025 17:00 Uhr

Das Spezialeinsatzkommando in Oldenburg hat anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des SEK in Niedersachsen einen seltenen Einblick in eine Übung gewährt. Im Rahmen ihrer Sommertour war auch Innenministerin...

Aktualisiert
Video01:01 Min.

Vermisster 13-Jähriger tot aus dem Hamburger Stadtparksee geborgen

07.08.2025 14:59 Uhr

Ein 13-jähriger Junge, der seit Mittwochabend am Stadtparksee in Hamburg vermisst wurde, ist offenbar ertrunken. Seine Leiche wurde am Donnerstag von der Polizei im Wasser gefunden. Ob...

Razzia: Schleuserbande soll Frauen zur Prostitution gezwungen haben

07.08.2025 08:53 Uhr

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser:innen, die Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen, haben Polizisten zahlreiche Wohnungen durchsucht. Bei der Razzia seien insgesamt 22 Objekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,...

500 Liter Diesel im Hafen von Büsum ausgelaufen

07.08.2025 08:42 Uhr

Ein Ölunfall hat am Mittwoch für einen Großeinsatz im Büsumer Hafen (Schleswig-Holstein) gesorgt. Gegen 8:00 Uhr traten beim Betanken des Fahrgastschiffs MS Funny Girl etwa 500 Liter...

Aktualisiert
Video00:46 Sek.

Großbrand in Kiel: Mehrere Explosionen bei Feuer in Gewerbebetrieb

07.08.2025 08:34 Uhr

Nach dem Feuer in einem Gewerbebetrieb in Kiel-Wellsee (Schleswig-Holstein) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Passant einen Flammenschein im Dachbereich einer Lagerhalle –...

Zur Startseite