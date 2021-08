Prozess: 29-jähriger Hamburger soll Freundin und Mutter getötet haben

Ein 29-Jähriger, der seine Mutter und seine Freundin getötet haben soll, muss sich von Dienstag an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Ihm werden Totschlag heimtückischer Mord vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch davon aus, dass der Beschuldigte die Taten aufgrund einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit beging. Sie strebt in einem sogenannten Sicherungsverfahren deshalb die Unterbringung des Deutschen in einer Psychiatrie an. Zwölf Termine wurden angesetzt.

Die Anklage wirft dem Mann vor, Anfang Februar in Hamburg-Bramfeld zuerst seine damalige 24 Jahre alte Lebensgefährtin und am 7. Februar seine 53-jährige Mutter tödlich verletzt zu haben. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass die Freundin des Verdächtigen aufgrund von Gewalt gegen den Hals starb. Auf seine Mutter soll der Angeklagte immer wieder mit einem Messer eingestochen haben. Die Leichen fanden die Ermittelnden in der Wohnung des Mannes. Zudem wurde in der Nähe der Wohnung der erschlagene Hund der Freundin gefunden.

