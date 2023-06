Protesttag: Viele Apotheken im Norden bleiben am Mittwoch zu

Bei einem bundesweiten Protesttag werden am Mittwoch voraussichtlich auch in Niedersachsen und Hamburg viele Apotheken geschlossen bleiben. „Ich rechne am Protesttag mit einer hohen Beteiligung“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Landesapothekerverband Niedersachsen, Frank Germeshausen, der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Schließung planten einige Apotheken auch andere Protestformen, um auf Missstände bei der Arzneimittelversorgung aufmerksam zu machen. Etwa wollen einige Apotheken Handzettel an Kunden verteilen oder mit Infoständen informieren, sagte Germeshausen.

Apotheken fühlen sich unter Druck gesetzt

Die Apotheken folgen bei dem Protest einem Aufruf mehrerer Berufsverbände. Aus ihrer Sicht setzen Lieferengpässe, Personalnot, eine ausufernde Bürokratisierung und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung die Apotheken zunehmend unter Druck. „Es geht um die Zukunft des Berufes“, sagte Germeshausen.

In Niedersachsen gibt es laut dem Landesapothekerverband 1745 Apotheken – das sind 368 weniger als noch vor 14 Jahren. Neben den 1370 Inhaberinnen und Inhabern arbeiten dort 14.982 Beschäftigte, darunter 94 Prozent Frauen.



In Hamburg ist die Arzneimittelversorgung laut Hamburger Apothekerkammer über Notdienstapotheken gesichert. In der Hansestadt gibt es den Angaben zufolge 377 Apotheken – das sind 66 weniger als vor zehn Jahren. Nahezu alle hätten Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden, hieß es seitens der Apothekerkammer.

Seit zehn Jahren keine Honoraranpassung

Trotz der allgemeinen Preissteigerung hätten die Apotheken in den vergangenen zehn Jahren keine Honoraranpassung erhalten, sagte Germeshausen. „Es geht nicht darum, überproportional zu profitieren, sondern es geht darum, in diesem ganzen Kreislauf mithalten zu können, um genügend Personal- und Fachkräfte zu bekommen, die auch entsprechend gut entlohnt werden können.“

Die Apothekerverbände verlangen eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung. Trotz steigender Kosten etwa bei Energie und Personal habe es bereits seit vielen Jahren keine Honoraranpassung mehr gegeben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Forderungen der Apothekerverbände nach mehr Honorar bereits zurückgewiesen. „Die gesetzlichen Krankenkassen klagen über Finanzprobleme, der Finanzminister kürzt die Mittel. Unter diesen Umständen ist für höhere Honorare der Apotheker im Moment kein Raum“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“.

