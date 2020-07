Proteste gegen Stellenabbau bei Airbus in Bremen und Hamburg

Bremen besonders stark von Stellenabbau betroffen

Gegen den drohenden Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus will die IG Metall heute in Bremen protestieren. Bundesweit soll es an allen Airbus-Standorten Demonstrationen geben, wie die Gewerkschaft mitteilte. Sollten die Pläne der Arbeitgeberseite umgesetzt werden, wäre Bremen besonders stark von Stellenstreichungen betroffen, hieß es: „Insgesamt könnte dem Airbus-Standort Bremen mit über 5000 Beschäftigten in den nächsten zwei Jahren ein Personalabbau von etwa 1000 Beschäftigten drohen.“ Aus Sicht von Betriebsräten und IG Metall wären solche Kürzungen verantwortungslos und zukunftsgefährdend.

2000 Stühle vor Haupteingang in Hamburg-Finkenwerder

Auch in Hamburg-Finkenwerder will die IG Metall heute 2000 Stühle vor dem Haupteingang aufstellen. Damit soll signalisiert werden, wie viele Arbeitsplätze an dem Standort abgebaut werden sollen, wie Bezirksleiter Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. In Hamburg Finkenwerder und Fuhlsbüttel arbeiten der Gewerkschaft zufolge gut 14.600 Menschen, etwa 2300 Stellen sollen den Airbus-Plänen zufolge abgebaut werden.

Die Gewerkschaft fordert, dass stattdessen eine „Brücke in die Zukunft“ gebaut werden soll, damit die für das Unternehmen wichtigen Fachkräfte auch nach der Krise wieder eingesetzt werden können.

Mit dpa