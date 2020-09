Pro Tag sollen bis zu 2.000 Tests möglich sein: Neues Corona-Testzentrum am Hamburger Hauptbahnhof öffnet

Am Hamburger Hauptbahnhof öffnet am heutigen Donnerstag gegen 10:30 Uhr ein weiteres Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH). Nach Angaben der Betreiberin sollen sich dort Bus- und Bahnreisende, die am Hauptbahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus dem Ausland in Hamburg ankommen, kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. In der Container-Einrichtung auf dem Parkplatz des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz sollen pro Tag bis zu 2.000 Tests möglich sein. Die KVH betreibt in Hamburg bereits zwei Testzentren in Altona und Farmsen-Berne.

dpa