Der Impfstoff von Astrazeneca soll für alle freigegeben werden – und das möglichst sofort. So will es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Deshalb gab es am Donnerstag eine große Besprechung über die Aufhebung der Priorisierung mit seinen Länderkolleginnen und -kollegen. Wie kommt der Vorstoß wohl in Niedersachsen und Bremen an?

Bisher wurde der Impfstoff nur an über 60-Jährige vergeben, weil er in Einzelfällen Hirnthrombosen ausgelöst haben soll. Auch wenn das Risiko sehr gering ist: Viele Patientinnen und Patienten hat das verunsichert, weshalb mancher Arzt den Impfstoff nicht los wird. Unter dem Gesichtspunkt findet man in Bremen die Aufhebung der Priorisierung durchaus sinnvoll.

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens kann sich mit der Aufhebung der Priorisierung anfreunden. Allerdings besteht wohl wenig Hoffnung für Menschen auf der Warteliste, deshalb früher an eine Impfung zu kommen.