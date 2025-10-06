„PR und Selbstinszenierung“: Söders Helgoland-Reise kostete Bayern 16.000 Euro

06. Oktober 2025
Markus Söders Reise nach Helgoland war nicht ganz billig. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Die Reise von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf die Insel Helgoland hat die bayerischen Steuerzahler:innen rund 16.000 Euro gekostet. Das geht aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine Landtags-Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn hervor.

Begleitet wurde Söder auf der Reise Ende August demnach „von Mitarbeitern der Staatskanzlei, Sicherheitsbeamten sowie Mitgliedern des Trachtenvereins „D’Schloßbergler Hopferau e.V.“ und des Vorstands des Bayerischen Trachtenverbands“. „Für den Arbeitsbesuch des Ministerpräsidenten nach Helgoland sind Kosten in Höhe von 15.962,02 Euro entstanden“, heißt es in dem Schreiben der Staatskanzlei, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Staatskanzlei: Arbeitsbesuch fachlich und politisch sinnvoll

„Der Arbeitsbesuch nach Helgoland erfolgte auf ausdrückliche und schriftliche Einladung des Helgoländer Bürgermeisters. Alle Programmpunkte sowie die Presseeinladung und Pressebetreuung wurden vollständig von der Kommune organisiert“, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) zum Anlass und Zweck der Reise mit. „Es gab mit den örtlichen Verantwortungsträgern einen ausführlichen Austausch zu Energiepolitik, Wohnungsknappheit, dem Schutz sensibler Naturräume bis hin zur nachhaltigen Entwicklung von Tourismus.“

Der Dialog zwischen den nördlichen und südlichen Orten Deutschlands solle im Rahmen eines Gegenbesuchs des Helgoländer Gemeinderats in Bayern fortgesetzt werden, schrieb Herrmann weiter und bilanzierte: „Die Staatsregierung bewertet den Arbeitsbesuch als fachlich und politisch sinnvoll.“

SPD: Reine PR und Selbstinszenierung

Von Brunn kritisierte: „Die Begründung der Staatskanzlei ist lächerlich. Denn kein Ministerpräsident fährt ohne Einladung des dortigen Landeschefs in ein anderes Bundesland und tauscht sich mit einem Bürgermeister über lokale Themen aus. Also über Themen, die ihn gar nicht betreffen.“ Er fügte hinzu: „Markus Söders Besuch auf Helgoland war reine PR und Selbstinszenierung. Dieser Spaß hat die Steuerzahler rund 16.000 Euro gekostet. Schlimm.“

Söders war auf der Hochseeinsel mit großem Bahnhof empfangen worden – und beobachtet von einem großen Medienaufgebot. Für letzteres war aber nicht die Staatskanzlei verantwortlich. Söder sei von keinen Journalisten, Fotografen und Visagisten begleitet worden, hieß es. Es seien keine Kosten entstanden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war in die Helgoländer Programm- und Söders Reisepläne offenbar nicht eingebunden.

Streit zwischen Herrmann und von Brunn

Herrmann wies von Brunns Kritik scharf zurück. „Herr von Brunn hat leider nicht die geringste Ahnung von den protokollarischen Gepflogenheiten staatlicher Reisen. Aber woher auch?“, sagte der Staatskanzleichef und griff den SPD-Politiker frontal an: „Anstatt sich ernsthaft mit Inhalten auseinanderzusetzen, versucht er auf populistische Weise wiederholt eine negative Stimmung im AfD-Stil zu schüren. So etwas fördert nur die Politikverdrossenheit.“

Dies wiederum wies von Brunn entschieden zurück. „Der AfD-Vergleich ist absurd“, sagte er. „Söders teurer Insel-Trip war Selbstdarstellung und nebenbei noch Werbung für einen Urlaubsort in einem anderen Bundesland. Also auch nicht besonders schlau. Das erklärt die wütende Reaktion auf die Kritik.“

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Sturmtief: Campingplatz auf Norderney steht unter Wasser

06.10.2025 09:13 Uhr

Das Sturmtief, das über den Norden Deutschlands hinweggefegt ist, hat auf der ostfriesischen Insel Norderney (Niedersachsen) für Schäden gesorgt. Neben umgekippten Strandkörben wurde auch ein Campingplatz durch...

Video00:42 Sek.

Lieferando-Fahrer streiken erneut in Hannover

02.10.2025 16:54 Uhr

Ab Donnerstag legen die Fahrer:innen des Essens-Lieferdienstes Lieferando in Hannover (Niedersachsen) erneut ihre Arbeit nieder. Für 24 Stunden sollen keine Lieferungen per Fahrrad erfolgen. Hintergrund ist offenbar...

Video02:16 Min.

Bundeslandwirtschaftsminister will Krabbenfischer in Schleswig-Holstein unterstützen

02.10.2025 16:00 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CDU) war am Donnerstag zum ersten Mal in seiner Amtszeit in Schleswig-Holstein zu Gast – und widmete sich gleich einem schwierigen Thema: der Krabbenfischerei....

Herbststurm im Anmarsch: Fährausfälle und Sturmflutgefahr an der Nordsee

02.10.2025 12:58 Uhr

Wegen eines erwarteten Herbststurmes und höherer Wasserstände an der Küste müssen sich Urlauber:innen und Insulaner:innen an diesem Wochenende auf mögliche Einschränkungen im Fährverkehr einstellen. Die Insel Langeoog...

Video04:17 Min.

Olympische Spiele bald in Hamburg?

01.10.2025 17:37 Uhr

Zum ersten Mal seit 1972 sollen die Olympischen Sommerspiele wieder in Deutschland stattfinden. Das möchten sowohl der Deutsche Olympische Sportbund als auch die Stadt Hamburg. Vor zehn...

Video02:08 Min.

Drohnen sollen Infrastruktur in Schleswig Holstein ausgespäht haben

01.10.2025 16:58 Uhr

Kritische Infrastruktur in Schleswig-Holstein, darunter die Thyssenkrupp Werft in Kiel, das Universitätsklinikum, der Landtag und die Raffinerie in Heide wurden von mutmaßlich russisch operierten Drohnen überflogen. Wie groß...

Zur Startseite