Polizistin beim Schützenfest geküsst: Zwei Männer wegen sexueller Belästigung vor Gericht

29. Januar 2026
Teilnehmer gehen beim Schützenausmarsch in der Innenstadt. Zehntausende Besucher verfolgen den traditionellen Schützenumzug zum Schützenfest. Foto: dpa

Beim Schützenausmarsch in Hannover (Niedersachsen) sollen sie eine Polizistin geküsst haben – dafür stehen zwei Männer nun am heutigen Donnerstag vor Gericht. Vorgeworfen wird ihnen sexuelle Belästigung, wie das Amtsgericht Hannover mitteilte. Die Männer im Alter von 34 und 44 Jahren sollen die Frau beim Schützenausmarsch im vergangenen Juli am Oberarm festgehalten und sie ohne ihr Einverständnis auf beide Wangen geküsst haben. Den Angaben zufolge fühlte sich die Kommissarin „emotional überrumpelt“.

Die beiden Männer erhielten Strafbefehle über jeweils 2.100 Euro, dagegen legten sie Widerspruch ein. 14 Zeug:innen sind in dem Verfahren geladen, wie das Gericht mitteilte. Demnach kann sexuelle Belästigung eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen – in besonders schweren Fällen liegt die Strafe bei drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Das Schützenfest in Hannover wirbt damit, das größte der Welt zu sein. Beim traditionellen Ausmarsch der Schützenvereine versammelten sich im vergangenen Jahr etwa 180.000 Schaulustige. Rund 800.000 Besucher:innen kamen zum Schützenfest – etwa 150.000 mehr als ein Jahr zuvor.

