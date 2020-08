Polizist erschießt 23-Jährigen in Twist: Staatsanwaltschaft geht von Notwehr aus

Den tödlichen Schuss aus einer Polizeidienstwaffe auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann im Emsland bewertet die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Notwehr. Daher sei das Ermittlungsverfahren gegen den Beamten eingestellt worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Mann war mit Messer bewaffnet

Am 18. Juni hatte der Polizist in der Ortschaft Twist einem 23 Jahre alten aus Guinea stammenden Mann in den Oberschenkel geschossen, als dieser mit einem Messer bewaffnet auf den Beamten losgegangen war. Das hätten mehrere Zeugen bestätigt, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der 23-Jährige habe auf die Aufforderung, das Messer niederzulegen, nicht reagiert. Erst, als er sich in unmittelbarer Nähe des Polizisten befunden habe, habe der Beamte einen einzigen, gezielten Schuss in den Oberschenkel abgegeben. Dieser Schuss habe die die Beinarterie getroffen, was letztlich zum Tod des Mannes geführt habe.

Akute Gefährdung des eigenen Lebens

Angesichts der akuten Gefährdung des eigenen Lebens stelle sich die gezielte Schussabgabe in den Oberschenkel als verhältnismäßiges Mittel dar, um den Angriff erfolgversprechend abzuwehren, hieß es in der Begründung der Staatsanwaltschaft. Der junge Mann soll mit einem Messer bewaffnet mehrere Menschen in einer Arztpraxis und einem Wohnhaus bedroht und angegriffen haben. Er habe bereits Gewaltdelikten begangen.