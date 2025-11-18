Polizeiliche Durchsuchungen: Waffen und Drogen in Kiel und Neumünster sichergestellt

18. November 2025
In Kiel und Neumünster hat es Durchsuchungen gegeben. Dabei wurden Waffen und Drogen sichergestellt. (Illustration) Marcus Brandt/dpa

Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft haben mit über 200 Einsatzkräften von Polizei und Zoll 20 Objekte in Kiel und Neumünster (Schleswig-Holstein) nach Waffen und Drogen durchsucht. Sie fanden dabei verschiedene elektronische Speichergeräte, eine größere Menge Marihuana, rund 200 Gramm Kokain, eine täuschend echt wirkende Waffe, scharfe Munition und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme, wie die Staatsanwaltschaft Kiel mitteilte.

Laut der Behörde sollen 14 Beschuldigte im Alter von 22 bis 46 Jahren unerlaubt Waffen besessen und mit diesen gehandelt haben. Zudem wird ihnen gewerbsmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Der Einsatz begann den Angaben nach am frühen Dienstagmorgen und zog sich bis in den Mittag. Schwerpunkt der Durchsuchungen waren die Kieler Stadtteile Gaarden und Mettenhof. Festnahmen blieben aus.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof – Prozess beginnt

18.11.2025 12:19 Uhr

Binnen weniger Sekunden stach eine Frau am 23. Mai dieses Jahres im Hamburger Hauptbahnhof wahllos auf Menschen ein. Vor einer großen Strafkammer am Landgericht Hamburg beginnt am...

Großbrand auf Schrotthof in Flensburg

18.11.2025 12:11 Uhr

Auf dem Gelände eines großen Schrott- und Recyclingunternehmens in Flensburg (Schleswig-Holstein) hat seit kurz vor Mitternacht ein großer Schrotthaufen gebrannt. Der Haufen aus Metall- und ähnlichem Schrott...

Landtag in Hannover hebt Immunität von AfD-Abgeordneter Behrendt auf

18.11.2025 11:25 Uhr

Der niedersächsische Landtag hat die Immunität der AfD-Abgeordneten Vanessa Behrendt aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Göttingen plane, Anklage gegen sie zu erheben, sagte Behrendt der Deutschen Presse-Agentur.   Aus...

Hisbollah-Prozess in Celle: 1,4 Millionen Euro für Bau von Drohnen?

18.11.2025 11:14 Uhr

Vor dem Oberlandesgericht Celle (Niedersachsen) begann am Dienstag der Prozess gegen einen 35-Jährigen, dem die Bundesanwaltschaft die Unterstützung des Drohnenprogramms der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon vorwirft. Der...

Auch Vater von Hamburger Familie in Istanbul gestorben

18.11.2025 11:08 Uhr

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben. Trotz aller medizinischer Bemühungen sei der Mann im Krankenhaus...

Video02:03 Min.

Bundespolizei macht Großkontrolle an Bahnhöfen – Waffen in Hamburg sichergestellt

17.11.2025 16:30 Uhr

Die Bundespolizei hat am Wochenende an mehr als 40 Bahnhöfen in Deutschland auf Anordnung des Bundesinnenministeriums Großkontrollen durchgeführt. So wurde auch am Hamburger Hauptbahnhof kontrolliert. Ziel war...

Zur Startseite