Die beste Abkühlung im Hochsommer ist wohl der Sprung in den See. Für 24 Menschen in Niedersachsen ist der in diesem Jahr jedoch tödlich geendet. Oft überschätzten Schwimmer die eigenen Fähigkeiten und unterschätzten die Gewässer, in denen sie badeten. Um in Zukunft für solche Rettungseinsätze gut vorbereitet zu sein, haben am Mittwoch rund 20 Polizisten gemeinsam mit der DLRG in Hannover unter realistischen Bedingungen geübt.