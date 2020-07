Polizei sucht Zeugen: Verletztes und abgemagertes Katzenbaby auf Lübecker Parkplatz ausgesetzt

Am Donnerstag vor einer Woche fand ein 16-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lübecker Einkaufszentrums in der Korvettenstraße ein verletztes schwarzes Katzenbaby, welches sich in einer grauen Transportbox befand und offensichtlich ausgesetzt wurde. An der Box war zudem ein Papierstück mit folgender Aufschrift angebracht: „Zu verschenken“.

Katzenbaby war extrem abgemagert und wies Fliegenmadenbefall auf

Der Jugendliche entschloss sich das Tier auf einem Polizeirevier abzugeben. Der junge Kater befand sich in einem äußerst schlechten Zustand und ist dann ins Tierheim gebracht worden. Dort wurde das Katzenbaby sofort tierärztlich versorgt. Die Mitarbeiter des Tierheims berichteten der Polizei, dass es erst ungefähr acht Wochen alt ist, und hochgradig abgemagert war, Katzenschnupfen und mehrere Verletzungen inklusive Fliegenmadenbefall aufwies. Wie lange sich das junge Katzenbaby in der Box befand ist nicht bekannt.

Es wird hinsichtlich eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Personen dabei beobachtet haben wie die Transportbox im hinteren Bereich des Parkplatzes nahe des bewachsenen Begrenzungsstreifens zwischen dem ALDI Parkplatz und der Karavellenstraße abgestellt haben.

Erkennt jemand dieses Katzenbaby oder die Transportbox? Sachdienliche Hinweise bitte ans 2. Polizeirevier Lübeck 0451-1310 oder per E-Mail.