Polizei sucht Zeugen: Mutmaßlicher Tierhasser schießt in Uetersen mit Schusswaffe auf Katze

Am Mittwoch ist es in einer Straße in Uetersen zu einem Angriff auf eine Katze gekommen. Gegen 11:00 Uhr fand ein 42-jähriger Tierhalter seine verletzte Hauskatze mit einer Schussverletzung. Die Katze musste anschließend tiermedizinisch notversorgt werden. Ein Geschoss konnte aus dem rechten Hinterlauf des Tieres entfernt werden.

Polizei sucht Zeugen

Ersten Ermittlungen zur Folge könnte es sich um das Projektil eines Luftdruckgewehrs handeln. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz. Als mutmaßliche Tatzeit steht Mittwochmorgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr im Raum.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn, Ermittlungstrupp Umwelt und Verkehr, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben. Informationen nehmen die Ermittler:innen unter der Rufnummer 04121 – 4092 – 0 entgegen.