Polizei sucht nach demenzkranker Frau aus Norderstedt – Wer hat Karin Waßner gesehen?

Seit Mittwochabend (4. November) wird die 79-jährige Karin Waßner aus Norderstedt vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 17 Uhr im Hamburger Jüthornweg gesehen. Sie ist zu Fuß unterwegs und leidet an Demenz. Daher dürfte sie selbstständig nicht nach Hause finden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Ein Personenspürhund verlor die mutmaßliche Spur der Vermissten in der Holzmühlenstraße in Hamburg.

Frau Waßner ist ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat weißes Haar bis zum Kinn. Sie dürfte mit einem dunklen Pullover und einem dunklen Rock bekleidet sein, der über die Knie reicht. Weiterhin soll sie eine schwarze Tasche bei sich haben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle.