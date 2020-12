Polizei, Stadt und Nachbarschaftsinitiativen starten gemeinsame Kampagne gegen Trickbetrüger in Braunschweig

In Braunschweig soll Enkeltrick-Betrüger:innen und anderen Abzocker:innen das Handwerk gelegt werden. Die Polizei startete in Zusammenarbeit mit der Stadt und mehreren Nachbarschaftsinitiativen eine Info-Kampagne, um vor allem ältere Menschen besser vor Kriminalität zu schützen. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch berichtete, begann der Versand entsprechender Info-Pakete an über 40.000 Bürger:innen.

Damit solle die Vorsicht etwa gegenüber vermeintlichen Verwandten oder Polizist:innen, die Geld fordern, erhöht werden. Oft schleichen sich auch als „Handwerker:innen“ getarnte Dieb:innen in Wohnungen von Senior:innen ein. Die ersten Anschreiben würden nun in der Braunschweiger Weststadt verteilt. Auch die „Braunschweiger Zeitung“ hatte über die Präventionsaktion berichtet.

Mit dpa