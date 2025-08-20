Polizei schießt auf mit Messer bewaffneten Mann in Hamburg

Die Polizei hat im Hamburger Stadtteil Farmsen am Mittag auf einen mit einem Messer bewaffneten und nach Ansicht der Einsatzkräfte aggressiven Mann geschossen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann mit einem Messer in der Hand ein Taxi verlassen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Schüsse erlitt er Verletzungen am Bein.

Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung festgenommen und danach in ein Krankenhaus gebracht. Christian Charisius/dpa

Nach weiteren Angaben der Polizei wurde der Mann, der offensichtlich auch selbst hinzugefügte Schnittverletzungen aufwies, auf einem nahegelegenen Grundstück angetroffen. Der Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, kam er nicht nach. Da nach Ansicht der Einsatzkräfte weiterhin eine bedrohliche Situation vorlag, gaben die Einsatzkräfte die Schüsse ab.

Die Person wurde nach einer medizinischen Erstversorgung festgenommen und danach in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatort im Bereich der Kreuzung Kupferdamm/Barenkrug wurde für den Verkehr gesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa