Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Hamburg

12. Dezember 2025
Die Polizei hat auf einen bewaffneten Mann in Lurup geschossen. Foto: Bodo Marks/dpa

Die Polizei hat bei einem Einsatz im Hamburger Stadtteil Lurup auf einen Mann geschossen. Die Beamt:innen waren am Freitagnachmittag bei dem in Amtshilfe geleisteten Einsatz mit einer Gerichtsvollzieherin, als der Mann sie mit einer Waffe bedrohte, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine scharfe Schusswaffe. 

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird dort notfallmedizinisch versorgt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Angaben zum Grad der Verletzung oder zu dem Mann selbst. Die Beamt:innen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass aus Notwehr geschossen wurde.

SAT.1 REGIONAL/dpa

