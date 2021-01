Polizei löst Corona-Party mit 60 Teilnehmern in Wagenfeld auf

Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen hat die Polizei in Wagenfeld im Kreis Diepholz am Sonntag eine Veranstaltung mit rund 60 Personen aufgelöst. Die Gruppe hatte sich in einer Wohnung versammelt und auf mehrere Zimmer verteilt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-jährige Mieter habe angegeben, dass es sich um eine religiöse Veranstaltung einer christlichen bulgarischen Kirchengemeinde handle. Allerdings habe er kein Hygienekonzept vorweisen können.

Ohne Masken und ohne Abstand

Die Anwesenden, darunter auch Kinder, hätten zudem keine Mund- Nase-Bedeckung getragen und auch keinen Mindestabstand eingehalten. Die Beamt:innen sprachen Platzverweise aus und zeigten alle Besucher wegen Ordnungswidrigkeiten an.

Niedersachsen feiern Party in Mecklenburg-Vorpommern

In Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern löste die Polizei am Samstagabend zudem eine Geburtstagsparty mit 14 Gästen zwischen 19 und 37 Jahren, vor allem aus Niedersachsen, auf. Die angereisten Personen hätten das Bundesland verlassen müssen.

Mit dpa