Polizei Hannover sucht elfjährigen Jungen und seine Mutter

Der elfjährige Antonio G. und seiner Mutter Franziska T. aus Hannover werden vermisst. Foto: Polizei Hannover

Die Polizei Hannover (Niedersachsen) sucht nach dem elf Jahre alten Antonio G. und seiner Mutter Franziska T. Beide seien seit dem 3. September 2021 aus dem Stadtteil Vahrenwald verschwunden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht Fotos von den Vermissten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es am 3. September 2021 den letzten Kontakt zwischen dem 52-jährigen Vater und dem nun vermissten Sohn. Demnach sei das Kind zu diesem Zeitpunkt in der Obhut der 34-jährigen Mutter gewesen. Nach Ablauf des Ferienumgangs sei der Elfjährige nicht an den sorgeberechtigten Vater zurückgegeben worden.

Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten könne nicht ausgeschlossen werden

Such- und Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden von Mutter und Sohn. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Antonio G. und Franziska T. weiterhin gemeinsam unterwegs sind. Eine Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten könne nicht ausgeschlossen werden. Mithilfe von Bildern hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der elfjährige Antonio G. ist circa 1,45 Meter groß, hat blonde, kurze Haare mit dem Scheitel nach links und blaue Augen. Zur Bekleidung können keine Aussagen getroffen werden. Er hat vermutlich einen orangefarbenen Rucksack bei sich.

Die 34 Jahre alte Franziska T. ist circa 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Figur und braun-blonde kurze Haare und trägt eine Brille.

Zeuginnen bzw. Zeugen, die Hinweise zu den Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 2717 zu melden.