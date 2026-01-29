Polizei Hamburg sucht vermissten 10-jährigen Timur Kaya

29. Januar 2026
Vermisster 10-jähriger Timur Kaya. Foto: Polizei Hamburg

Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Hamburg die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des 10-jährigen Timur Kaya.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Junge am Dienstagmittag seine Schule und gilt seitdem als vermisst. Umfangreiche Such- und Überprüfungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Aus diesem Grund hat die Polizei nun eine Fahndung mit Lichtbild eingeleitet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • scheinbares Alter: etwa 12 Jahre
  • Größe: circa 150 Zentimeter
  • Statur: schlank
  • Haare: schwarz, kurz und gewellt
  • Bekleidung: dunkelblaue Jacke

Zeug:innen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Jungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.
Sollte der Vermisste gesehen werden, bittet die Polizei um umgehende Meldung über den Notruf 110.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg

