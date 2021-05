Polizei erschießt Messer-Angreifer in Hamburg

Die Polizei hat am Freitag an der Hebebrandstraße in Hamburg einen Mann erschossen. Pfefferspray und Taser hätten gegen den mit einem Messer bewaffneten Mann zuvor keine Wirkung gezeigt, teilte die Polizei Hamburg via Twitter mit. Der Mann habe Autofahrer:innen bedroht, Kraftfahrzeuge beschädigt und sei zudem mit seiner Waffe auf die Beamtinnen und Beamten losgegangen.

Aktuell ermittle die Polizei vor Ort. Zu Motivation und Identität des Getöteten machte die Polizei bislang keine Angaben. Ein extremistischer Hintergrund als Motiv könne jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Mit dpa