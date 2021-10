Sie sind auf Mission gegen den Plastikmüll unterwegs, die Schüler:innen der Oberschule Am Barkhof in Bremen. Und zwar unter der Flagge des Projektes „Plastic Pirates – Go Europe“. 24 Mädchen und Jungen suchten am Donnerstag außerhalb ihrer Schulzeit in und an der Weser nach Müll jeglicher Art. Die Aktion ruft Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren dazu auf, sich mit dem Thema Plastikmüll in der Umwelt – insbesondere in und an Gewässern unterschiedlicher Art – auseinanderzusetzen.