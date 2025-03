Pkw kollidiert mit Traktor im Emsland – eine Tote, zwei lebensgefährlich Verletzte

Der tödliche Unfall passierte an einer Kuppe. Foto: Matthias Brüning/dpa

Nach dem tödlichen Unfall mit zwei Traktoren in Börger im Emsland (Niedersachsen) schweben zwei Menschen weiter in Lebensgefahr. Ein 21-jähriger Autofahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und kämpft dort um sein Leben, wie die Polizei mitteilte. Auch der Zustand seiner 38-jährigen Mitfahrerin sei weiter kritisch. Eine weitere Mitfahrerin im Alter von 21 Jahren starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Autofahrer am frühen Dienstagabend aus noch ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Traktor auf. Durch den Aufprall geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Traktor mit zwei Anhängern zusammen.

Für die 21-Jährige kam laut Polizei jede Hilfe zu spät, die anderen beiden Verletzten kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer der Traktoren standen unter Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut.

SAT.1 REGIONAL/dpa