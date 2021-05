Pfingstverkehr im Norden: Auf diesen Strecken sollten Sie mit Staus rechnen

Stau auf einer Autobahn in Norddeutschland. Foto: SAT.1 REGIONAL/Archiv/Symbolbild

Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes rechnet zu Pfingsten mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen in Norddeutschland. Ein ähnlich intensiver Reiseverkehr wie in den Jahren vor Corona wird jedoch nicht erwartet. Staus und stockender Verkehr sind auf ausgewählten Strecken in Norddeutschland zu erwarten.

Viele Menschen werden das kommende Pfingstwochenende und die nachfolgenden in der warmen Jahreszeit für Ausflüge zur Nord- und Ostsee nutzen.

Bundesweit setzt die Autobahn GmbH zahlreiche Baumaßnahmen im rund 13.000 Kilometer langen Autobahnnetz um. Auch in Norddeutschland wird vielerorts gebaut und saniert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, das Autobahnnetz auszubauen und zu erhalten. Aufgrund von Baustellen ist am Pfingstwochenende und in den Sommermonaten daher insbesondere auf folgenden Strecken vermehrt mit Stau zu rechnen:

A 1 – zwischen AS Pansdorf bis AS Neustadt i. H.- Mitte in beiden Fahrtrichtungen

in beiden Fahrtrichtungen A 1 in Hamburg zwischen dem AK HH-Ost und der AS HH-Billstedt Fahrtrichtung Hannover

Fahrtrichtung Hannover A 21 Schackendorf bis Leezen in beiden Fahrtrichtungen

in beiden Fahrtrichtungen A 7 im Großraum Hamburg

Die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um eine zurückhaltende Fahrweise auf den Autobahnen. Insbesondere dem Rückreiseverkehr von der Nord- und Ostsee in Richtung Süden wird während der warmen Jahreszeit generell geraten, die Fahrt entweder frühzeitig oder spät abends anzutreten, um Stauereignisse im Bereich der A 1 und A 7 Baustellen zu minimieren. Im Bereich von Baustellen ist es geboten, die Fahrweise den Bedingungen entsprechend anzupassen und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.