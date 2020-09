Petrol Days 2020 in Albersdorf: Mobile Reporter besucht Motorsport-Event

Durch das Abspielen des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Am Wochenende fanden in Albersdorf in Schleswig-Holstein die Petrol Days auf dem Dithmarscher Ring statt. Neben Speedway und den Gespann Masters wurden auch Flat Track-Wettbewerbe gefahren. Unser Mobile Reporter Kevin Laske war dabei.