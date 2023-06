Person durch Schuss in Hamburger Phoenix-Viertel verletzt

In der Nacht auf Donnerstag ist im Hamburger Bezirk Harburg eine Person durch mindestens einen Schuss verletzt worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall im sogenannten Phoenix-Viertel liefen derzeit noch, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Viele Details zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Es seien wohl mehrere Schüsse gefallen, so die Polizei. Zuvor sei an derselben Stelle außerdem ein Verkehrsunfall gemeldet worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

