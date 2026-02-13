Bis zu 4.000 Gäste werden am heutigen Freitag und morgigen Samstag beim Opernball 2026 in Hannover (Niedersachsen) erwartet. Unter dem Motto „PADAM!“, inspiriert von Édith Piafs legendärem Chanson, steht die Staatsoper ganz im Zeichen vom Pariser Flair der 50er und 60er Jahre. Kurz vor der Eröffnung war SAT.1 REGIONAL-Reporter Uwe Willmann live für uns vor Ort.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Schaffermahlzeit 2026 in Bremen: Traditionsessen mit Größen aus Politik und Wirtschaft13.02.2026 16:48 Uhr
Wenn in Bremen jeweils 100 Kapitäne, Schaffer aus der Kaufmannschaft und Größen aus Politik und Wirtschaft zusammenkommen, dann ist zum Schaffermahl geladen worden. Zum 482. Mal findet...
Sicherheitsgipfel der Bahn: Niedersachsen bereit für Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter13.02.2026 16:45 Uhr
Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter will die Deutsche Bahn einen Aktionsplan für mehr Sicherheit auf der Schiene umsetzen. Konkrete Maßnahmen wurden am Freitag bei einem...
Integration durch Ausbildung verbessern: Schleswig-Holstein startet neue Kampagne12.02.2026 17:54 Uhr
Die Landesregierung Schleswig-Holsteins will Integration durch Ausbildung verbessern. Dazu startet sie die Kampagne „Dein Weg. Deine Chance.“ Landesweit wirbt das Bildungsministerium für die duale Ausbildung. Ziel ist...
Cyberangriffe und Drohnensichtungen: Niedersachsen treibt Ernstfall-Vorbereitungen voran12.02.2026 17:43 Uhr
Angesichts der angespannten Sicherheitslage – unter anderem durch russische Cyberangriffe – treibt Niedersachsen die Vorbereitungen für einen möglichen Ernstfall voran. In Hannover (Niedersachsen) trifft sich Innenministerin Daniela...
Schleswig-Holstein verleiht erstmals Zukunftspreis Landwirtschaft12.02.2026 17:21 Uhr
Kein anderes Bundesland verfügt mit mehr als 68 Prozent über einen so hohen Anteil landwirtschaftlicher Fläche wie Schleswig-Holstein. Entsprechend groß ist die Bedeutung des Wandels hin zu...
Erster Rammschlag für die neue Nordmole in Bremerhaven12.02.2026 17:00 Uhr
Bremerhaven (Bremen) ist dem Wiederaufbau seines Wahrzeichens einen wichtigen Schritt nähergekommen. Mit dem ersten Rammschlag haben am heutigen Donnerstag die Arbeiten an der neuen Nordmole begonnen. 2022...