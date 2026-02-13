Bis zu 4.000 Gäste werden am heutigen Freitag und morgigen Samstag beim Opernball 2026 in Hannover (Niedersachsen) erwartet. Unter dem Motto „PADAM!“, inspiriert von Édith Piafs legendärem Chanson, steht die Staatsoper ganz im Zeichen vom Pariser Flair der 50er und 60er Jahre. Kurz vor der Eröffnung war SAT.1 REGIONAL-Reporter Uwe Willmann live für uns vor Ort.