Papst Leo XIV.: Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche und Bischöfe im Norden gratulieren

Kirsten Fehrs, amtierende Vorsitzende des Rates der EKD, spricht bei einer Pressekonferenz. Julian Stratenschulte/dpa

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Kirsten Fehrs, hat dem neuen Papst Leo XIV. zu dessen Wahl gratuliert. Sie wünsche ihm Gottes Segen und alle Geisteskraft für sein verantwortungsvolles Amt, sagte Fehrs, die auch Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck ist. Sie hoffe auch auf eine weitere Stärkung der ökumenischen Gemeinschaft mit anderen Konfessionen

„Ich wünsche mir, dass wir als Kirchen weltweit weiterhin zusammenstehen, um für Gerechtigkeit, Frieden, die Bewahrung der Schöpfung und für Versöhnung einzutreten“, sagte Fehrs in Hannover.

Glückwünsche aus dem Norden kamen auch aus den katholischen Bistümern. „Die ersten Sätze des neuen Papstes treffen die Herzen der Menschen und ihre tiefe Sehnsucht nach Frieden“, sagte der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. „Papst Leo XIV. beginnt sein Pontifikat mit den österlichen Worten „Der Friede sei mit Euch!“, dies in einer Zeit, die geprägt ist von Kriegen und bewaffneten Konflikten in verschiedenen Regionen der Erde.“

Lob für erste Worte

Auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hob die ersten Worte des neuen Papstes hervor, mit denen er einen Akzent in die ganze Welt setze. „Wir alle sehnen uns nach Frieden: in der Ukraine, in Gaza und an vielen weiteren Orten.“

Der Osnabrücker Bischof Dominicus Meier sagte, die weltweite Anteilnahme am Tod von Papst Franziskus und an der Wahl des neuen Papstes zeige, dass trotz zahlreicher Krisen in der Kirche, noch immer viele Menschen auf das Amt schauen.

SAT.1 REGIONAL/dpa