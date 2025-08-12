„Pädo-Klatschen“: Mehrere Festnahmen nach Angriffen in Buchholz

12. August 2025

Fünf Männer sind in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) festgenommen worden, weil sie mutmaßliche Pädophile angegriffen haben sollen. Sie sollen ihre Opfer bei Dating-Apps ausgesucht und sich unter einem Vorwand mit ihnen verabredet haben, teilten die Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Harburg gemeinsam mit. Bei den Treffen sollen die Kontaktierten teils erhebliche Verletzungen erlitten haben. 

Die Ermittler:innen prüfen den Angaben zufolge einen möglichen Bezug zu Videos auf der Plattform TikTok, in denen unter dem Begriff „Pädo-Klatschen“ mutmaßliche Pädophile öffentlich konfrontiert und teilweise auch körperlich angegriffen werden. 

Lüneburgs Polizeipräsidentin Kathrin Schuol sagte laut Mitteilung: „Unsere Aufgabe ist es, rechtsstaatliche Verfahren zu sichern. Aktionen wie das sogenannte ‚Pädo-Klatschen‘ sind kein Beitrag zur Gerechtigkeit, sondern gefährden Ermittlungen und stellen nicht zu akzeptierende Selbstjustiz dar.“ 

Die verdächtigen Männer wurden in der Nacht auf Montag festgenommen – im Zuge eines weiteren verabredeten Treffens, wie es hieß. Sie kamen später wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Beweislage und mögliche Haftgründe für die Beantragung von Haftbefehlen ausreichen. 

Auf Eilanordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 21 Jahren durchsucht. Dabei stellten die Ermittelnden umfangreiches Beweismaterial sicher.

SAT.1 REGIONAL/dpa

