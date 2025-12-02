Packhaus in Tönning erstrahlt als Riesen-Adventskalender

02. Dezember 2025

Das Packhaus im Hafen von Tönning in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) erstrahlt wieder als längster Adventskalender der Welt. Jeden Tag bis Heiligabend wird ein festlich geschmücktes Fenster geöffnet. Das Guinness-Buch der Rekorde vermerkt das alte Lagerhaus von 1783 seit 1997 als Rekordadventskalender mit 77,5 Metern Länge. „Wir sind da sehr stolz drauf“, sagt Tourismusdirektorin Monika Rulle.

Das 1783 erbaute Backsteingebäude in Tönning gilt in der Vorweihnachtszeit als der längste Adventskalender der Welt. Bodo Marks/dpa

Auch im Inneren des ehemaligen Lagerhauses gibt es vorweihnachtliche Angebote. An den Adventswochenenden wird jeweils von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr regionales Kunsthandwerk auf zwei Etagen angeboten. Das Angebot reicht nach Angaben der Veranstalter von filigranen Papierarbeiten bis zu maritimer Treibholzkunst.

Das Packhaus in der Kleinstadt Tönning hatte nach seinem Bau zunächst eine große Bedeutung für den Handel am Eiderkanal, der Nord- und Ostsee miteinander verband. Mit der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals 1895 ging diese Bedeutung schnell zurück. Viele Jahre standen Teile des Gebäudes leer.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Waffen verboten? Was für Bahn und Busse in Bremen gelten soll

02.12.2025 08:49 Uhr

Messer und andere Waffen sollen in Bussen und Bahnen in Bremen bald verboten sein. Das Verbot im öffentlichen Nahverkehr soll rund um die Uhr gelten, wie aus...

Video06:08 Min.

Welt-AIDS-Tag: Welche Mittel präventiv und bei der Behandlung von HIV-Patienten helfen

01.12.2025 17:45 Uhr

Am heutigen Montag ist Welt-AIDS-Tag. Dieser Tag will seit 1988 auf das Thema aufmerksam machen und Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen, es soll aber auch um Prävention...

Video03:25 Min.

Kuratierte Gegenwartskunst: Landesschau der Bildenden Künste 2025 in Eutin

01.12.2025 15:56 Uhr

Zur Landesschau des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Eutin (Schleswig-Holstein) haben etablierte wie auch aufstrebende Künstler:innen wieder hunderte Werke eingereicht. Eine siebenköpfige Fachjury hat entschieden, welche...

Video02:02 Min.

Drugstop-Aktionstag in Hamburg warnt Fahranfänger vor Alkohol-Risiken im Straßenverkehr

01.12.2025 14:23 Uhr

Der Drugstop-Aktionstag findet bereits zum 16. Mal in Hamburg statt und richtet sich konkret an junge Fahranfänger:innen. Allein 2024 zählte die Hamburger Polizei über 10.000 Unfälle, an...

Video04:02 Min.

In & Out: Der Monatsrückblick für November 2025

01.12.2025 12:17 Uhr

Der November ist vorbei. Wie jeden Monat lässt SAT.1 REGIONAL die vergangenen vier Wochen Revue passieren. Was war „In“ und was war „Out“ in Niedersachsen und Bremen...

Video03:11 Min.

„Alarm-Nannys“: Betreuung für Kinder von Feuerwehr-Eltern während des Einsatzes

01.12.2025 11:32 Uhr

Damit auch junge Eltern an Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen können, haben sich die Feuerwehrleute in Talge, einem Ortsteil von Bersenbrück (Niedersachsen), ein neues Konzept überlegt: Während...

Zur Startseite