Osterpost: Bereits 10.000 Briefe für Hanni Hase in Ostereistedt angekommen

Vier Wochen vor Ostern sind in der Osterpostfiliale der Deutschen Post in Ostereistedt (Niedersachsen) bereits rund 10.000 Briefe eingegangen. 350 von ihnen hätten einen internationalen Absender, sagte ein Sprecher der Deutschen Post.

„Hanni Hase“ hat bereits viele Briefe erhalten. Sina Schuldt/dpa

Es seien Briefe etwa aus Kanada, Hongkong und China dabei. Ein vierzehnköpfiges Team arbeitet daran, dass jede Schreiberin und jeder Schreiber Post von „Hanni Hase“ bekomme. Wer bis zum 15. April einen Brief an „Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt“ schicke und eine Absenderadresse hinterlasse, erhalte eine Antwort.

SAT.1 REGIONAL/dpa