Ostern im Tierpark Nordhorn: Viele Jungtiere, aber keine Besucher

Die Osterzeit ist normalerweise eine der besucherstärksten Zeiten im Familienzoo in der Grafschaft Bentheim. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Der Tierpark bleibt selbstverständlich auch über Ostern geschlossen. Die Feiertagsveranstaltungen, wie der Osterbrunch oder die traditionelle Eiersuche wurden abgesagt.

Wie alle Zoos, hat auch der Tierpark Nordhorn mit immensen finanziellen Schwierigkeiten durch die Corona-Krise zu kämpfen. Die fehlenden Einnahmen sind für die Tiere, die trotz der drastischen Einschränkungen weiter versorgt werden müssen, überlebenswichtig.

Doch die Mitarbeiter des Tierparks möchte ein bisschen Zoo-Feeling zu den Menschen nach Hause bringen und das gelingt derzeit am besten über die Social Media Kanäle. So können die vielen Jungtiere, die sonst vor Ort von den Besuchern bestaunt werden, wenigstens im Netz bewundert werden und hier für gute Stimmung sorgen.