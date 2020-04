Ostereinkauf in der Corona-Krise: Das sollte Sie beachten

Die Corona-Krise ist auch für den Lebensmittelhandel keine einfache Zeit. In der Osterwoche werden große Anstürme auf Supermärkte erwartet. Üblicherweise sind die Geschäfte während der Osterfeiertage geschlossen. Dementsprechend wird traditionell davor für die Tage eingekauft – und zwar jede Menge. Das Problem: Wegen der Corona-Krise kann nur eine bestimmte Kundenanzahl zur gleichen Zeit in einem Geschäft einkaufen. Das müssen Sie jetzt beachten, damit der Einkauf nicht zum Chaos wird.

Kluge Einkaufsplanung

Mit Blick auf die hektische Phase vor dem Osterfest, ruft Niedersachsens Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast zu einer besseren Einkaufsplanung auf. „Sparen Sie sich den ganzen Stress. Planen Sie gemeinsam Ihr Festtagsmenü. Schreiben Sie einen Einkaufszettel auf und erledigen Sie die Ostereinkäufe schon vor dem Karfreitag“, appellierte die Ministerin. Mit der Kampagne #seikeinosterhamster will sie so das Supermarkt-Chaos verhindern.

Um sich selbst und andere zu schützen, sollten folgende Tipps beim Einkaufen beherzigt werden:

Rechtzeitig einkaufen

Alleine einkaufen – nicht mit der ganzen Familie

Das Feiertagsmenü frühzeitig planen

Einkaufszettel notieren

Montags bis donnerstags einkaufen

Hygienevorschriften beachten

Und natürlich: Nicht hamstern!

Das Problem Zugangsbeschränkung

Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) bitten ihre Kund*innen um eine vorausschauende Planung. Aufgrund der Abstandsregelungen und Zugangsbeschränkungen können in den Lebensmittelgeschäften aktuell nicht so viele Kunden pro Stunde bedient werden wie vor der Krise. „Befolgen Sie bitte weiterhin die Verhaltensregeln in den Märkten“, appelliert HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Gehen Sie, wenn möglich, allein und zügig einkaufen. Je weniger Menschen sich gleichzeitig im Markt aufhalten, desto besser“.