Orkantief „Goran“ sorgt für Sturmböen im Norden

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es in den kommenden Tagen stürmisch und wolkig. Ein Orkantief bringt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Donnerstag besonders an die Nordseeküste schwere Sturmböen.

Im ganzen Norden bleibt es zunächst meist bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag lockert es etwas auf und es werden Temperaturen von bis zu zehn Grad erreicht. Nachts nimmt der Wind wieder ab und es kühlt sich auf bis zu drei Grad ab. Der Freitag startet zunächst regnerisch mit Höchstwerten um die sieben Grad. Ab dem Mittag bleibt es meist trocken. Nachts werden Temperaturen um den Gefrierpunkt erreicht.

Am Samstag ist es bedeckt, es bleibt jedoch meist trocken. Tagsüber liegen die Höchstwerte zwischen vier und sechs Grad. Nachts werden Werte um die null Grad erreicht und im Südwesten Schleswig-Holsteins kann es laut Vorhersage regnen und sogar schneien.

Regen und Schnee in Niedersachsen

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt aber meist trocken. Tagsüber erreichen die Temperaturen um die acht Grad. Nachts liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In den höheren Lagen kann es in der Nacht dann auch schneien.

Der Samstag startet wieder stark bewölkt. Im Südwesten Niedersachsens wird es regnerisch. Mit Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad wird es etwas kälter.

Mit dpa